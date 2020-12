Bianca Andrade Reprodução

Por MH

Publicado 22/12/2020 18:41 | Atualizado 22/12/2020 21:44

Bianca Andrade está grávida. A apresentadora e influencer resolveu usar as redes sociais para confirmar a sua primeira gestação com o namorado, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, depois de vários boatos sobre a gestação.

"Sim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para um carai e esse bebezinho já é mais amado que tudo!!Então em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos pra comemorar!", disse Bianca em um comunicado. Fred também se pronunciou no seu perfil.

Entre idas e vindas, a relação de Bianca e Fred já dura três anos. O casal assumiu o romance publicamente em setembro, cerca de seis meses após oficializarem a relação. A coluna soube que Bianca completou dois meses de gravidez.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOCA ROSA (@bianca)

