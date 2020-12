Marcela McGowan e Luiza Reprodução

Por MH

Publicado 22/12/2020 17:36 | Atualizado 22/12/2020 17:36

Marcela McGowan está conhecendo melhor a cantora Luiza, da dupla sertaneja com Maurilio. A ex-BBB confirmou o affair para a coluna, através da irmã: 'É tudo muito recente não tem o que falar'. A médica ginecologista está tão envolvida, que não se importa com a distância entre São Paulo, onde vive e Goiânia, cidade da cantora. A coluna soube que as duas se revezam entre as duas capitais e estão planejando passar o Réveillon juntas.

Mariane, irmã e assessora da Marcela, foi quem contou que as duas se conheceram durante uma viagem a Maragoggi, em Alagoas, no início de novembro, e foram apresentadas por amigos em comum. Na viagem, Marcela estava acompanhada das ex-bbbs Gizelly Bicalho, Ivy Moraes e Hariany Almeida.