Taty Zatto Divulgação

Por MH

Publicado 22/12/2020 17:50

A DJ Taty Zatto é mais um vítima da Covid-19. Depois de sentir alguns sintomas como dores de cabeça e no corpo, a influencer procurou um médico que a orientou fazer os exames do diagnóstico para coronavírus. Taty fez e o resultado foi positivo.

"Na quinta-feira, dia 17, comecei com dor de cabeça. Como conheço muito bem o meu corpo, notei que não era uma dor de cabeça comum. No dia seguinte, veio uma tosse seca, depois as dores no corpo e para completar uma febre alta que me deixou mal no domingo. Fico triste porque tentei ao máximo evitar aglomerações, saia só quando precisava trabalhar e estava em casa com poucas pessoas.

Mas tinha que ser, né ? O mais importante agora é me cuidar para uma recuperação mais breve possível, mais rápida possível. Vou ficar o Natal isolada, mas tudo tem um propósito. Deus sabe de Todas as coisas", contou à coluna.