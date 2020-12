Victor Hugo foi transferido para a UTI nesta segunda-feira Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 18:28 | Atualizado 22/12/2020 19:28

O ex-BBB Victor Hugo Teixeira está com pneumonia por causa da Covid-19. O psicólogo, que foi internado às pressas em um hospital de Alagoas, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com quadro clínico estável, porém necessitando de suporte de oxigênio, que está sendo retirado aos poucos. Um boletim médico foi passado no final da tarde desta terça-feira (22).





"O paciente Victor Hugo Teixeira foi admitido no sábado (19/12) no Hospital Metropolitano de Alagoas, gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) com quadro de suspeita de Covid-19. Na unidade, Victor Hugo realizou o teste RT-PCR, com resultado positivo para Covid-19. Na tarde desta segunda-feira (21), o paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e segue com quadro clínico estável. O paciente está em um leito de Terapia Intensiva (UTI), necessitando de suporte de oxigênio. Nesta terça-feira (22), Victor Hugo segue em unidade de terapia intensiva para monitoramento mais detalhado de seu quadro clínico, apresentando uma melhora em seu quadro clínico e iniciando o desmame do suporte de oxigênio. O paciente está recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica do Hospital