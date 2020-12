Amanda Françozo e Vitória Divulgação/Bruna Ribeiro/Eduardo Ribeiro

Por O Dia

A apresentadora Amanda Françozo realizou um ensaio fotográfico para registrar o segundo Natal da filha Vitória. Desde o nascimento da pequena, a influenciadora faz questão de registrar as fases da menina usando a criatividade na escolha dos cenários. Desta vez, ela elegeu ' A Terra do Papai Noel'.



“Um dos cenários ficou super poético e um pouco mais rústico, com a Vitória usando uma capa. O outro foi feito na tradicional árvore de Natal e também fazendo alusão ao Ano Novo", conta Amanda, empolgada com a diversão da dupla.

Vitória, que completou um ano e quatro meses no último dia 14, gostou da sessão de fotos. “Acho que vale muito a pena registrar esses momentos especiais com profissionais. Sempre nos divertimos, porque ela curte fazer fotos, é bastante fotogênica e sempre tem novas descobertas. Neste ensaio, ficou encantada com as luzes do pisca-pisca e a decoração de maneira geral. Ela está em uma fase muito gostosa", derrete-se a mamãe elogiando a dupla de fotógrafos Bruna Ribeiro e Eduardo Ribeiro.