Por O Dia

Publicado 22/12/2020 22:03 | Atualizado 22/12/2020 22:07

Victor Hugo fez stories na festa Reprodução

O ex-BBB Victor Hugo, que foi internado no último sábado (19) no Hospital Metropolitano de Alagoas, Maceió, depois de testar positivo para a Covid-19, esteve na festa promovida por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. O Boteco Prime aconteceu, em Penedo, Alagoas, no último dia 12. Enquanto o assessor de imprensa do psicólogo maranhense confirmou a presença dele no evento dos influenciadores, a mãe, Ivana, não tinha certeza. "Victor estava viajando a passeio por Alagoas e Sergipe. Não sei da festa. Só sei que ele foi internado no sábado, após se sentir mal. Ele ainda está na UTI, mas reage bem e a médica disse, hoje, (terça-feira, 22) que ele está bem melhor", contou à coluna.