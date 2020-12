Saul Klein Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 10:27

Famosos e milionários não famosos moradores de um dos condomínios mais caros de São Paulo, o Alphaville, levaram um susto com revelação de que um dos herdeiros das Casas Bahia está na mira da polícia. Saul Klein foi acusado por 14 mulheres de aliciá-las e, depois estuprá-las em festas que reuniam dezenas de garotas em sua casa em Alphaville desde 2008.

Rodrigo Faro, Luciano Camargo, Fábio Júnior, Eliana, Simone, Luan Santana, César Filho, Datena e Maísa são algumas das celebridades que moram no Alphaville.

O empresário, que foi candidato (não eleito) a vice-prefeito de São Caetano do Sul e, no ano passado, comprou parte do time de futebol Ferroviária, de Araraquara, no interior de São Paulo, teve o passaporte apreendido pela Justiça e está proibido de ter contato com todas aquelas que o denunciaram. As medidas precauções foram solicitadas pelo Ministério Público de São Paulo para o andamento da investigação das denúncias, que estão mantidas em segredo de Justiça em um inquérito policial aberto na Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri.

De acordo com reportagem da colunista Mônica Bergamo, a defesa do empresário alegou que acusações não são verdadeiras e assumiu que seu cliente é um 'sugar daddy', homens que têm o prazer de sustentar financeiramente e se relacionar com mulheres mais jovens e que vem sendo vítima de tentativas de extorsões desde 2019, quando decidiu parar de adquirir o serviço de 'sugar babies' da empresa que o apresentava às mulheres mais jovens que estavam dispostas a serem sustentadas por homens mais velhos.