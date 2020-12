Duda Reis e Nego do Borel Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 11:07 | Atualizado 23/12/2020 14:19

Chegou ao fim o noivado do cantor Nego do Borel com a atriz Duda Reis. De acordo com o portal Gossip do Dia, que recebeu a notícia em primeira mão, a jovem já está na casa dos pais.

fotogaleria



O término ainda não foi anunciado oficialmente pelo casal, mas o portal garante que os dois farão em breve um comunicado sobre a decisão de colocar um ponto final na relação, que já durava quase dois anos. O relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis foi marcado por polêmicas e discussões familiares, principalmente envolvendo os pais da jovem, que não apoiavam o noivado. O término ainda não foi anunciado oficialmente pelo casal, mas o portal garante que os dois farão em breve um comunicado sobre a decisão de colocar um ponto final na relação, que já durava quase dois anos. O relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis foi marcado por polêmicas e discussões familiares, principalmente envolvendo os pais da jovem, que não apoiavam o noivado.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)