Julia Schiavi Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 11:21 | Atualizado 23/12/2020 11:24

Ex-namorada de Nego do Borel, Julia Schiavi não esperou nem o defunto esfriar o corpo para jogar pá de cal na cova do falecido. A modelo e apresentadora aproveitou o anúncio do fim da relação do cantor com a atriz Duda Reis para alfinetar o agora ex-casal.

"Gente.. como diz minha mãe.. 'mentira tem perna curta'. A gente até tenta ajudar, mas tem gente que precisa passar para aprender! Alguns entendem rápido, outros, nem tanto! Só desejo que todos fiquem bem! (E antes que falem algo.. sou muito bem resolvida comigo mesma.. não guardo rancor e mágoa de ninguém. Muito pelo contrário, sirvo de lição para muitas mulheres que tem a 'mente fechada' e acabam se ferindo por pessoas que não valem a pena! As 'poucas' experiências que tive durante toda a minha vida, foram o suficiente pra eu ter a maturidade que tenho hoje! Muitos não entendem.. mas continuo dando apenas o que tem no meu coração: bondade e gratidão! O que realmente vale a pena é estarmos ao lado de pessoas que nos fazem bem! Porque o resto, fica tudo aqui.