Publicado 23/12/2020 11:39

Simone, dupla com a irmã Simaria, respondeu alguns fãs através da brincadeira de perguntas e respostas de uma rede social. A cantora, que afirmou recentemente estar com 'fogo' na gravidez, revelou que não faz sexo com o marido, Kaká Diniz, todos os dias. "Deus me livre, eu não sou nenhum bicho de ferro. Tudo tem um limite", disse a sertaneja, que já é mãe de Henry e aguarda a chegada de Zaya.

Mas, ela assumiu que a mulher grávida fica com um fogo e quer 'pá' mais rápido. "Nessa gravidez eu tenho mais libido no que na outra. Na outra eu não queria nem ver [o marido]", disse, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. 'Tem mulher que na gestação fica subindo pelas paredes, eu não sou dessas que fica subindo pelas paredes, tá? Quero deixar bem claro", completou Simone.

A cantora também contou que teve receio de parto prematuro por causa da Covid-19. "Eu imagino, mas ninguém está livre. Nem a grávida, o idoso, o jovem, a criança. A gente precisa tomar os cuidados devidos e pedir para Deus que afaste. Tirar esse mal de perto da gente", disse ela.