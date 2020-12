Duda Reis e Nego do Borel Reprodução de internet

Nego do Borel confirma o fim do namoro com a atriz Duda Reis. O cantor fez um comunicado oficial sobre o término da relação de quase dois anos. Ele ainda revelou que a decisão aconteceu em comum acordo e 'de forma amigável e sem mágoas'."A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá. A menina do sorriso largo, abraço apertado, olhos azuis encantadores, guerreira, decidida e cheia de sonhos, será sempre lembrada com muito carinho. Ela faz parte de um amor que foi eterno enquanto durou, e hoje se transformou numa grande amizade, que quero que dure para sempre!", escreveu.

Nego ainda reforçou que deseja toda sorte do mundo para a ex e que não pretende se pronunciar sobre o assunto daqui para frente. “Toda sorte do mundo para você, meu amor! Continue contando sempre comigo. Seguiremos em frente, mas teremos sempre um ao outro! Pedimos a compreensão e o respeito de todos para o momento do ex-casal que segue como bons amigos.", completou.