Por O Dia

Publicado 23/12/2020 14:26 | Atualizado 23/12/2020 14:42

fotogaleria

Gracyanne Barbosa fez um ensaio no clima de Natal e falou sobre a data em sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A musa fitness contou que será uma celebração em família com encontros virtuais, ceia farta e orações. Gracy escolheu m modelinho bem sexy de Mamãe Noel com o estilista Luís Fernando Gomes para fazer os cliques. O cantor Belo, marido de Gracyanne, fez uma participação para lá de especial na sessão de fotos.