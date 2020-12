Klara Castanho Divulgação/Karla Castanho

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 05:00 | Atualizado 24/12/2020 09:42

Klara Castanho já tem uma linha de joias para chamar de sua! A atriz foi convidada por uma tradicional joalheria para assinar a coleção que leva seu nome, com peças que trazem temas e cores lunares, uma tendência para o setor no verão. O design de cada joia foi inspirado na atriz, que tem na versatilidade uma de suas fortes características. "Eu conheço a Casa Tokyo desde que nasci. Eles estão no mercado há mais de 60 anos, e ninguém sobrevive por tanto tempo se não tiver qualidade. Por isso, quando o convite foi feito, não hesitei em aceitar. Eu sabia que seria uma coleção linda, produzida por uma marca que tem muita credibilidade no mercado e que ainda traz um pouco da minha personalidade", explica a atriz sobre o tema 'O Olhar para o Céu'.



Klara participou do processo de criação das joias, que teve seu aval na aprovação final das peças. "Foi muito fácil tirar as ideias da cabeça para o papel, porque a marca entendeu rapidamente a maneira como penso e quais são as minhas preferências. Fui dando uns pitacos e o resultado - que não poderia ser diferente - tem a minha cara. Pensei que todas as peças deveriam ser, de fato, joias que eu usaria, que eu me apaixonaria e que compraria ", esclarece. A atriz complementou ainda que as linhas conversam entre si e que as misturas de estilos são mais do que bem-vindas.