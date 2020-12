Neymar pai Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 16:29 | Atualizado 23/12/2020 17:37

Os corretores da região de Mangaratiba não entenderam nada quando Neymar Santos procurou uma mansão para alugar em um condomínio próximo ao badalado Portobello, onde Neymar Jr. já tem um imóvel avaliado em R$ 28 milhões. A temporada fechada para o verão não saiu por menos de R$ 30 mil reais por mês, uma bagatela para a carteira do atacante brasileiro. Mas, a pergunta que fica: qual teria sido o motivo do aluguel? Esta humilde colunista acredita que as obras na casa do jogador do Paris Saint-Germain não ficaram prontas a tempo de receber a entourage do jogador nas festas do final de ano.

Na área de 5 mil m2 da mansão, que tem até um heliporto, Neymar está fazendo obras que inclui uma boate subterrânea com todas as proteções acústicas, nos mesmos moldes das casas noturnas na praia de Barceloneta, em Barcelona, na Espanha, um salão para jogos e um espaço amplo só para os jogos de videogames. Ele também planejou uma outra casa com 10 quartos para receber hóspedes.