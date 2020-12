Vitória Guarizo Divulgação/LV Assessoria

Por O Dia

Influenciadora transexual Vitória Guarizo está contando os dias para acabar 2020, um ano muito difícil com vários problemas de saúde, inclusive uma depressão. "Foi um ano péssimo. Tive esgotamento mental, depressão e até cogitaram a hipótese de me internarem. Além da recaída com drogas, me separei e voltei depois com meu marido. Tudo isso aconteceu nos últimos nove meses. Agradeço à minha família por estar sempre me apoiando. Hoje, eu estou limpa e saudável mentalmente. Espero que 2021 nos traga um pouco de paz'', concluiu a influenciadora, que espera passar o Réveillon de forma mais intimista.



Questionada sobre os planos para o Natal, Vitória irá passar com a família, em São Paulo. "O meu maior privilégio é passar o Natal. "Muita comida, boas companhias, risadas, amor, saúde e paz", conta.