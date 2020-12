Aline Luic Divulgação/Felipe Miranda/BDR Assessoria

Por O Dia

Aline Luic, ex-atriz do 'Zorra Total', da Globo, se vestiu como Mamãe Noel sexy para campanha de Natal de uma grife roupas e posou para um ensaio sensual. A modelo, que viveu um affair com o cantor Jerry Smitty, contou os planos para festejar a data tão especial: "Vou passar o Natal com a família. Durante muitos anos passamos longe por causa do meu trabalho, mas, hoje não abro mão de estar ao lado deles. A nossa ceia acontece à meia-noite e abrimos os presentes. Como a minha mãe cuida de tudo e de uma mesa farta, não tem como ficar de dieta nesta ocasião. Não tenho essa neurose, nada melhor do que uma semana inteira na academia para queimar as rabanadas, os doces e o panetone", brincou Aline