Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Jojo Todynho já começou a investir o dinheiro que ganhou ao conquistar 'A Fazenda 12', da Record. A cantora pegou uma parte dos R$ 1,5 milhão e comprou uma casa em um condomínio fechado na Taquara, Zona Oeste do Rio. A funkeira já planeja passar o Réveillon na casa nova com a família.

Assim que saiu do reality rural, a campeã avisou que tinha algumas ideias para fazer com a grana. "Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto que pode beneficiar todas as crianças do meu bairro (Bangu). Quero proporcionar para elas o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta que era melhor. Então quero botar balé, reforço escolar, aula de natação, pois aprendi a nadar aqui um pouquinho. Quero colocar coisas que possam direcionar eles futuramente. As nossas crianças são o futuro do nosso Brasil e se tiver como proporcionar algo a eles, eu quero fazer parte disso, devolver para a minha comunidade o carinho que recebi”, afirmou Jojo.