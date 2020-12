Rebeca e Pato Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 10:29

Alexandre Pato fez um surpresa e tanto no aniversário da mulher Rebeca Abravanel. O jogador do São Paulo surpreendeu a filha número cinco de Silvio Santos com um café na cama e buquê de rosas gigante. A apresentadora completou 40 anos nesta quarta-feira (23). O jogador só publicou o clique horas depois.



"Meu amor!!! Hoje é o seu dia... Menina alegre, brincalhona, verdadeira, iluminada e com muito amor. A pessoa mais incrível que eu conheço! Exatamente hoje Deus deu um presente para esse mundo.. uma luz que iluminaria por onde passasse", escreveu ele. "Você merece tudo de bom meu amor, que essa data se repita cada vez mais. Eu te amo muito! Feliz Aniversárioi, meu amor. Você é muito especial!".