Graciele Lacerda Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 10:46

Graciele Lacerda fez uma 'maldade' com seus seguidores na véspera do Natal. A influenciadora e noiva de Zezé di Camargo postou uma foto de biquíni asa delta enquanto tomava uma ducha na fazenda do cantor, em Goiás. A ex-dançarina provou que está com um corpaço e de bem com a balança. Sem querer, ela acabou lembrando do perigo dos exageros nesse período das festas do final de ano. A assistente da colunista entendeu o recado e vai colocar esse clique na porta da geladeira, ok?



"Era tudo que eu precisava", escreveu Graciele na legenda da publicação, que logo recebeu vários comentários. "Que corpo é esse Brasil?", escreveu uma seguidora. "Não me humilha, Graciele!", brincou a segunda e a terceira completou: "Já estou na dieta depois desse corpaço".