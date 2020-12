Por O Dia

Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para celebrar o Natal e compartilhar com seus fãs um clique bem diferente. A atriz posou em meio à natureza com um maiô rosa cavado, fez pose sexy e brincou: "Quem não tem neve, brinca com mato seco...", escreveu na legenda da publicação.Na foto, Carolina fez até a produção do cenário colocando pinhas, mato seco e ainda usou filtros para dar um efeito na imagem. Não demorou muito para que vários seguidores elogiassem a criatividade de Carolina e, claro, a boa forma da atriz aos 42 anos: "Que deusa", comentou um fã. "É muito diva", completou mais um internauta.