Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, se pronunciou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (24) sobre o término do noivado da filha com o cantor Nego do Borel. O médico criticou a forma como o anúncio foi feito, que, segundo ele, não reflete a verdade.



"Acabou do mesmo jeito que começou, do nada", diz texto da foto publicada no Instagram. "Não existe nada mais nojento que duas assessorias negociando como irão dar uma notícia! Só pensam em dinheiro! Esquecem de expor a verdade! É por isso que os abusos se perpetuam!", escreveu na legenda.



Duda e Nego anunciaram o fim do relacionamento em posts nas redes sociais na tarde de quarta-feira (23). Após o anúncio, Simone Reis, mãe de Duda, publicou diversas indiretas no Instagram. "Não adianta se fingir de bom moço! Desaprega, praga", escreveu em uma delas.



Os pais de Duda criticaram publicamente o relacionamento dos dois diversas vezes. Luiz Fernando chegou a afirmar que a filha vivia um relacionamento abusivo e que o cantor teria inclusive agredido a filha. Na ocasião, Duda negou. Nego chegou a afirmar que os pais da noiva não aprovavam o relacionamento por racismo. Luiz Fernando e Simone assumiram não gostarem do cantor, mas negaram preconceito racial.