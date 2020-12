Palmirinha Reprodução

Publicado 24/12/2020 13:20

Palmirinha teve alta do hospital após cinco dias internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. A apresentadora tratava uma infecção urinária e fez um post no começo da tarde desta quinta-feira (24) falando que foi liberada da internação e poderá passar o Natal em casa com a família.



"Amiguinhos, estou de alta! Estou muito feliz pela minha recuperação, por poder passar o Natal com a minha família e principalmente pelo carinho e orações que recebi de todos vocês. Um beijão da Palmirinha e um Feliz Natal para todos", escreveu no Instagram.



Essa foi a terceira vez que Palmirinha esteve internada neste ano de 2020. Em outubro, ela também passou por uma internação para tratar de uma infecção urinária. No mês seguinte, uma nova internação por conta de um problema metabológico e após receber alta teve que voltar ao hospital com uma nova infecção urinária.