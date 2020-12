Stéfani Bays Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 13:37 | Atualizado 24/12/2020 13:42

O título de 'planta' de 'A Fazenda 12' ainda está entalado na garganta de Stéfani Bays. A influenciadora digital rebateu o apelido e explicou que apenas quis manter uma postura mais calma dentro do reality da Record. "Nunca vi planta dar audiência, ser finalista entre 20, estar sempre nos assuntos do Twitter (assuntos mundiais), ter hit e entre outros. Não fui planta. Só não quebrei garrafas e não enfiei dedo na cara de ninguém", escreveu ela, em sua conta no Twitter mandando uma indireta para Raissa Barbosa, que ela deixou de seguir nas redes sociais

Stéfani soube que Lucas Selfie e Raissa Barbosa tinham alfinetado o comportamento da influenciadora no jogo. Em live com Marcos Mion, o casal reforçou o título de planta que foi dado à ex-MTV. Ela ainda fez um post no Instagram. "Estou só observando, mas também estou nem aí". Xi!

Publicidade

Nunca vi planta dar audiência, ser finalista entre 20, estar sempre nos assuntos do Twitter (assuntos mundiais), ter hit e entre outros. Não fui planta. Só não quebrei garrafas e não enfiei dedo na cara de ninguém. — STÉFANI BAYS (@astefanibays) December 24, 2020







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stefani Bays (@stefanibays)