Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 17:08 | Atualizado 24/12/2020 17:37

fotogaleria Um dos responsáveis pela produção e direção do clipe 'Modo Turbo', estrelado por Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, revelou os bastidores do processo de criação do produto audiovisual e criticou a postura da cantora.

Questionado por meio dos stories na conta oficial da Alaska Filmes, contratada para o vídeo, Marco Lafer falou sobre o tratamento dado por Anitta à equipe designada para o material. "O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo porque alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas", escreveu.



Ao longo de uma série de vídeos, Lafer respondeu detalhes sobre o processo de montagem do roteiro e gravação do clipe. Ele assumiu que o foco principal colocando as cantoras em uma história de vídeo game, foi pensado por Anitta. "Apremissa chegou pra gente por meio da Anitta. Ela teve toda essa ideia de que a Pabllo, a Luísa e ela iriam chegar num arcade e encontrar essa máquina, escolher os avatares delas e disputar esse jogo de dança. A partir desse embrião de ideia, nós começamos a ter corpo e criar o restante do clipe", assume.

Publicidade

Mas, Lafer não deixou de dar pistas sobre como é difícil lidar com Anitta ao ser questionado sobre qual o principal problema durante as gravações. "Lidar com o ego e falta de caráter de uma celebridade em específico".

Logo em seguida, Luísa Sonza saiu em defesa de Anitta no Twitter: "Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska Filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente".

Publicidade

A música 'Modo Turbo', de Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar, bateu recordes no streaming nas primeiras horas após seu lançamento. A faixa é composição de Luísa em parceria com Rafinha RSQ, Arthur Marques e Diego Timbó e foi o maior lançamento da história nas primeiras 24 horas no Spotify Brasil.

Anitta também comentou sobre as críticas: "Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não está mais na minha presença."

Publicidade

Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não está mais na minha presença. — Anitta (@Anitta) December 24, 2020

Publicidade