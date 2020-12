Mileide Mihaile Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 11:51

Mais uma famosa que participou da festa de Carlinhos Maia no último dia 19, em Penedo, em Alagoas, testou positivo para o novo coronavírus. Mileide Mihaile confirmou que está com a Covid-19 e isolada da família desde a véspera de Natal. "Infelizmente, testei positivo para Covid-19 e estou me resguardando. O importante é que estou me sentindo muito bem, estou super assistida, bem cuidada, mas isolada. Neste Natal, vou sentir sentir o amor de longe e pelo vidrinho da minha varanda", afirmou a ex-mulher de Wesley Safadão.