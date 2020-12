Camilla Lucas e pai Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 13:01 | Atualizado 25/12/2020 13:05

A influenciadora Camilla de Lucas emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo da reação de seu pai ao ganhar um carro de presente de Natal na madrugada desta sexta-feira (25). Ela escondeu a chave do automóvel em uma caixa de tênis. O tênis é meu, mas a chave é do senhor", diz ela. "É sério?", questiona o pai. "É sério! Ué, você não queria o carro. Parabéns, pai, o senhor merece!". O pai chora e é abraçado pela filha. "Ele queria muito esse carro, estava o mês inteiro desejando. Agora finalmente posso realizar o sonho da minha família, certeza que abrindo as mãos, Deus honra. E esse aqui é o motivo de tanta publi. Trabalhar para dar o melhor para a minha família. Honrar os pais que mesmo no pouco me deram Muito! Feliz natal! ", escreveu ela.