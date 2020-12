Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 16:13

Relógio? Sapatos? Roupas? Não foi nada disso que o apresentador Neto ganhou da mulher como presente de Natal. No programa desta sexta-feira (25), ao vivo pela Band, o âncora surpreendeu os telespectadores e seus colegas de bancada ao revelar a 'lembrancinha' de Sandra Nicolau.

Neto tinha perguntado para Edilson e Fernando Fernandes o que os dois ganharam no Natal. O ex-atacante afirmou que foi presenteado com um celular, enquanto que o repórter contou que recebeu do filho uma camiseta. O apresentador, então, mandou: "Diferentemente de tudo isso aí, minha mulher ficou pelada pra mim e foi o melhor presente que eu tive, graças a Deus", afirmou o apresentador arrancando gargalhadas de todos no estúdio. A Sandra deve ter ficado roxa de vergonha em casa.

Neto ainda reclamou da trilha sonora 'Jingle Bells' do programa: "Tira essa po***! Bota a música do Gusttavo Lima".