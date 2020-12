Caio Castro Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 16:39

Dono de uma Ferrari modelo 458 Spider 2015, Caio Castro resolveu dar uma incrementada na sua máquina. O ator procurou Fernando Mutant, especialista na customização de supercarros, e encomendou um serviço de primeira linha. O automóvel recebeu um kit de fibra de carbono para a carroceria, escapamento exclusivo feito à mão e sob medida com o nome de Caio Castro gravado e mais potência que original do conversível. O piloto gastou R$ 350 mil no carro que vale no mercado, de acordo com o site Autoesporte, R$ 1,5 milhão.