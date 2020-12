Mc Kekel Reprodução

Publicado 25/12/2020 18:36 | Atualizado 25/12/2020 19:03

fotogaleria MC Kekel usou as redes sociais no início da noite desta sexta-feira (25) para informar os seus seguidores sobre o estado de saúde, após um acidente de carro mais cedo. Ainda nervoso, o cantor falou do episódio. "Estou bem, galera! Eu e o meu cunhado, que estava no carro comigo, estamos bem. Infelizmente bati com meu carro e são nessas horas que nós aprendemos o que deixamos de aprender. Vou pagar pelo meu erro e temos que errar para aprender na vida. Quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem positivas", começou Kekel que amassou bastante a frente do automóvel.

O cantor aproveitou também para fazer um desabafo sobre a fase que está atravessando na vida. "Estou um pouco desanimado. Estou passando por alguns problemas, mas eu sou um cara justo e que gosto de ajudar as pessoas, só que sou pouco lembrado. Faço muito pelas outras pessoas, mas as pessoas fazem pouco por mim. Quem me conhece sabe da minha índole e eu não desejo mal a ninguém. As pessoas pensam que a vida é um mar de rosas, que a vida é só sonho, mas nós temos problemas em casa, problemas com a família, temos contas para pagar. Tudo é uma luta e eu lutando sozinho. Só problemas", contou Kekel.

Dono de sucessos como 'Amor de Verdade', 'Namorar Pra Quê' e 'Partiu', Kekel arquivou todos os posts do Instagram e depois a equipe do cantor confirmou na rede social que ele se acidentou e que o sorteio que ele faria nesta sexta-feira (25) teria sido adiado.