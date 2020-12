Raissa Barbosa fotos Reprodução

Por O Dia

fotogaleria Acreana de 29 anos, Raissa Barbosa era um das participantes menos conhecidas de 'A Fazenda 12'. Em poucos dias, o jogo virou. A vice Miss Bumbum 2017 com jeito explosivo, alegre e destemido era apontada como uma forte candidata ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Não chegou nem à final. Mas ela acabou recebendo o que tanto esperava: reconhecimento. Ganhou também muitos fãs e propostas de trabalhos. Raissa abriu o coração para a coluna sobre os planos, a relação sem rótulos com Lucas Selfie e o desejo de ter a família mais unida.

O lado bom e o lado ruim de ter participado de 'A Fazenda'?

O lado bom foi que muitas pessoas passaram a me conhecer e a gostar de mim. Acho que consegui agradar porque crianças, mulheres, jovens e pessoas da terceira idade me reconhecem, me elogiam e isso é ótimo. O lado ruim pode ser um pouco a perda da privacidade e eu sabia que isso poderia acontecer. Estava preparada e faz parte. Tudo o que eu passei lá foi um aprendizado.



Você já deve ter visto tudo o que rolou. Onde acha que errou para não ter chegado à final, já que era uma das favoritas?

Essa é uma pergunta que eu me fiz na hora que o Mion anunciou o resultado. Por que eu não fiquei? Onde foi que eu errei? Mas vendo aqui de fora, o que parece é que a torcida achava tanto que eu ia ficar que acabou tentando salvar outra pessoa ao invés de focar os votos em mim.

Achou justa a vitória da Jojo? Estava torcendo por ela? E a Stéfani Bays?

Achei justíssima, inclusive estava torcendo por ela, muito merecedora. Estava torcendo também pela Stéfani porque as duas foram fundamentais pra que eu tivesse o controle de minhas emoções.

Quem você vai levar para vida e quem você não quer nem papo aqui fora. Por que?

A Jojo com certeza vou levar pra vida, pela história que tivemos lá dentro. O Lucas também foi e está sendo uma pessoa muito importante pra mim, além de ser muito parceiro. Não quero papo com aquelas pessoas que se auto intitulavam bico preto, não preciso nem citar nomes.



E o namoro com Lucas vai bem? Como tem sido a relação aqui fora?

Estamos bem sim, mas não é bem um namoro. É como a gente sempre fala: estamos deixando acontecer naturalmente, sem forçar nada. A gente está se conhecendo direito aqui fora.

Você sentiu que ao falar da sua Síndrome de Borderline, as pessoas passaram a entender melhor? O que pensa sobre isso?

>Então, sobre isso eu não queria ter falado lá dentro. Acabei soltando pra Jojo e outras pessoas perceberam algo de diferente em mim e, por isso que a Jojo me entendia bem. Ela sabia do meu problema. Aqui fora, quando as outras pessoas descobriram, com certeza me entenderam melhor e não me julgaram mal como estava sendo lá dentro do programa. Acho que é um fato que deve ser discutido, sim. É colocado em pauta porque poucas pessoas conhecem sobre a Síndrome de Borderline. Na verdade, muitas pessoas conseguiram saber mais sobre o assunto depois que ele foi muito mencionado por minha causa.



Dentro da casa você disse que as empresas não te chamavam porque seu público era predominante masculino e agora foi convidada para fazer um anúncio de tintura de cabelo? O jogo virou? Estão pintando outros convites?

Sim, meu público era 90% masculino e eu nunca conseguia nenhum trabalho com Instagram, até que o jogo virou. Hoje os meus maiores públicos são as mulheres e as crianças. Sim, fiz a publicidade da tintura de cabelo e estão aparecendo muitos trabalhos, graças a Deus. Estou para pirar de tantos trabalhos. Que bom! Era o que eu mais queria: trabalhar com o Instagram.



Está dando para ganhar dinheiro? Como você está cuidado desse lado? Está acompanhando tudo?

Sim. Estou com uma equipe me ajudando e vejo tudo de perto. Estou aprendendo porque é tudo muito novo, mas estou dando conta.

Quais são os planos futuros?

São tantos planos... Mas estou focando em criar conteúdo para o meu Instagram, vídeos no YouTube e quero fazer algo voltado para as crianças. Também penso em fazer outras coisas que pretendo falar mais para frente.

Quem é Raissa Barbosa?

Uma menina, mulher, mãe, filha, sonhadora que lutou muito pra chegar onde está e ainda não chegou lá. Ainda tem muita coisa boa pra acontecer.



O que pediu para Papai Noel?

Quero muito minha família mais unida e e continuar trabalhando muito para dar uma vida melhor a todos eles. Pedi também que eu quero ser muito feliz.