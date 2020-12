Rodriguinho, Thiaguinho e Gaab Reprodução

Por O Dia

A última vez que foi no 'Encontro com Fátima', no início de outubro, Rodriguinho virou assunto nas redes sociais e até ganhou memes por ter desafinado várias vezes durante um dos maiores sucessos dos Travessos: 'Tô Te Filmando (Sorria)'. Nos shows, tem acontecido a mesma coisa e a afinação na voz do pagodeiro já é assunto nas rodinhas entre os cantores. Pois bem. Um amigo desta humilde colunista contou que o cantor já recebeu aviso de que o narguilé pode ser um dos culpados, mas ele não larga o objeto de jeito nenhum. Virou vício. Para quem não sabe, o narguilé é uma espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado, mas algumas pessoas preferem colocar maconha ou ópio.