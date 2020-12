Lucca Picon e Allana Lopes Divulgação

Por O Dia

Os atores Lucca Picon e Allana Lopes foram as inspirações do empresário e autor Felipe Carauta para escrever o livro juvenil 'Sol & Lua- Sob a Luz dos Holofotes', da uma triologia com mais dois livros: o infantil 'A Fadinha de uma Asa Só', e o adulto 'No Divã com Davi - No Alto da Brooklin Bridge'. Carauta confirma que está negociando a publicação para virar produto de uma plataforma de streaming. Além dos dois, o autor também escreveu um personagem pensando no jovem talento Hall Mendes.