Carlinhos Maia e Rafinha Bastos Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 12:28 | Atualizado 26/12/2020 12:30

Se Carlinhos Maia resolveu responder a todos que o criticam por causa da festa que deu há uma semana e a divulgação de vários casos de Covid-19 das pessoas que participaram do 'Natal da Vila', ele vai se cansar. Depois de discutir com Felipe Neto, foi a vez do bate-boca entre o influenciador com Rafinha Bastos no Twitter. O apresentador fez uma postagem e mandou na lata: "Esse Carlinhos Maia tem que acabar". O marido de Lucas Guimarães não gostou do comentário e replicou: "Espere sentando, fedorento". Rafinha não deixou barato:"47 pessoas que foram na sua balada não sentirão meu mau cheiro". Xi!!! Gente, ainda é Natal.