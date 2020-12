Nego do Borel e Duda Reis Reprodução DA Internet

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 12:43 | Atualizado 26/12/2020 12:49

Duda Reis resolveu se explicar sobre vários stories, acabaram sendo vistos como indiretas para Nego do Borel. O casal terminou o noivado de quase dois anos na quarta-feira (23). "Eu gravo vários vídeos e deixo eles guardados. Gravei os dois tem um tempo inclusive. O primeiro vídeo foi para algo que acontece muito e apareceu na minha 'for you'. Gravei e só não dei a inspiração porque perdi o @ da pessoa. Tem vários vídeos meus assim lá, vários mesmo. O segundo é um 'pov', que fazem muito lá. Também vi na 'for you' e gravei", disse a atriz.



Duda também falou que não costuma mandar indiretas para não ninguém e que não precisa disso porque sempre quer o bem de todas as pessoas.



"Nada por indireta gente, pelo amor, não sou assim mesmo. Até porque gravei antes de tudo. Sou mesmo tranquila e da paz, sou muito na minha e nunca faço nada para aparecer em site, não curto isso. Mas faço vídeos de dublagem no outro app, vídeos engraçados, que as pessoas se identifiquem. Nada por nada, mesmo. Não preciso disso, quero o bem de todo mundo! Meu discurso aqui não muda, porque prego o que vivo. Simples. Vídeos não são tudo, ainda mais de influenciadores que vivem disso, de entretenimento. Se vocês fossem levar todo mundo ao pé da letra... mas esqueci que vocês selecionam quem pode e quem não pode", comentou Duda.



Em um dos vídeos postados, Duda escreveu na legenda'eu viro crente por você e aceito Jesus só para te conquistar" e dublou a a música O Golpe Tá Aí, Cai Quem Quer, do DJ Guuga, justamente no trecho em que diz 'muito cuidado, moleque. O golpe tá aí, cai quem quer'. Muitos seguidores entenderam a mensagem como uma indireta para o cantor Nego do Borel.