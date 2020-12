Gusttavo Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 16:23 | Atualizado 26/12/2020 17:01

Angra dos Reis. Esse parece ter sido o destino que Gusttavo Lima escolheu para passar os últimos dias de 2020. O cantor desembarcou no início da tarde deste sábado (26)no aeroporto localizado no bairro Japuíba, distante cerca de 5 km do centro da cidade. O sertanejo seguiu viagem para mansão em um condomínio fechado de helicóptero, enquanto a equipe de funcionários, que veio com ele no jatinho particular, foi de carro mesmo para o imóvel.