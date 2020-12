Victor Hugo Reprodução

Por O Dia

Victor Hugo fez stories da festa de Carlinhos Maia Reprodução Foram só quatro dias internado no hospital público Metropolitano de Maceió, no bairro da Cidade Universitária na capital alagoana, mas o ex-BBB Victor Hugo seria alvo certo dos enfermeiros em caso de um paredão da eliminação tal como acontecia semanalmente no 'Big Brother Brasil'. Um amigo da coluna, que tem um irmão trabalhando na enfermaria do lugar, contou que a alta do psicólogo foi comemorada, já que ninguém gostava do paciente 'famoso'.

Diagnosticado com a Covid-19 após participar de um evento do influenciador Carlinhos Maia, no sábado dia 19 de dezembro, presença confirmada pelo assessor do ex-BBB, Victor exigiu ninguém por perto, não queria fotos e ainda pediu para que as enfermeiras o distraíssem porque estava com tédio de não fazer nada e não ter nenhuma atração nos 'aposentos'. Gentem!