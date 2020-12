Joaquim Lopes Divulgação/Jorge Bispo

Por O Dia

Joaquim Lopes é ator e chef de cozinha. Sim, ele é formado em artes cênicas e gastronomia e não o peça para escolher uma só área de atuação. Ama as duas: atuar e cozinhar. Aos 40 anos, ele descobriu que vai ser pai de gêmeas com a companheira de dois anos e meio, Marcella Fogaça, e revela: “Nunca esperei, mas sempre torci para. Desde pequeno eu tinha a impressão que eu teria gêmeas. Coisas da vida que são inexplicáveis”. O ator, que agora tem um programa de culinária para chamar de seu, ‘Receitas de Joaquim’, não é bom em fazer doces e aprendeu a cozinhar com avó materna. Ele detesta hipocrisia e, claro, como a maioria dos brasileiros cruza os dedos para a chegada da vacina contra a Covid-19. Com vocês, o Joca para os mais próximos.

Você tem agora um programa de culinária chamado ‘Receitas de Joaquim’ e a primeira pergunta é: como você descobriu o seu talento para culinária?

Minha avó materna era uma cozinheira excepcional. E ela, desde pequeno, me levava pra feira. Na volta, ficava com ela na cozinha tentando absorver tudo o que podia. Fui apresentado a esse universo desde muito cedo e quando tinha 24 anos entrei pra universidade de gastronomia pra aprofundar meus estudos.

Publicidade

Todo chef tem uma especialidade, um prato que arrebenta e um que teria sérios problemas para conquistar notas boas de pessoas exigentes. Quais seriam e o por que?

Acho que o prato que eu mando bem é o spaghetti ao pomodoro, que parece simples, e é, mas na cozinha atingir o mais simples e ainda assim delicioso, é a coisa mais difícil. E eu teria sérios problemas com doces. Eu amo comer, mas fazer... definitivamente, não é o meu forte.



Publicidade

Você só pode escolher uma área que mais te completa: a atuação ou a culinária?

Impossível (risos). São prazeres e vocações que, apesar das duas serem expressões artísticas, vêm de lugares diferentes. Cada uma preenche um espaço fundamental.

Como você faz para gravar o programa em casa durante a quarentena? E com você tem lidado com esse isolamento?

Eu tenho um espaço de cozinha aqui em casa que é praticamente um cenário, que montei com muito trabalho pra mim e pra receber a família e os amigos. Ainda não consegui inaugurar o espaço por conta da pandemia. Quando apresentei a ideia do programa, já estava certo que seria aqui de casa. E conseguimos reduzir ao máximo a equipe, seguindo todos os protocolos de segurança da OMS.

Publicidade

Você foi casado algumas vezes e sempre falou que gostaria de ter filhos. Chegou o momento. Esse era o momento certo pela maturidade, pela fase da vida mais tranquila?

É uma conjunção de fatores que abrem espaço para que essa benção aconteça na vida de uma pessoa. Só sei que eu estou explodindo de alegria, gratidão para ser pai de duas meninas junto com a Marcella.

Ser pai de gêmeos é ...

Benção e gratidão em dobro!

Publicidade

Vocês esperavam ou sabiam da possibilidade de vir dois ao mesmo tempo?

Nunca esperei, mas sempre torci para. Desde pequeno eu tinha a impressão que eu teria gêmeas. Coisas da vida que são inexplicáveis. Confesso que, quando a gente viu no ultrassom, eu só conseguia comemorar e sair pulando pelo consultório.

Você terá duas meninas. Acha que será um pai muito ciumento com elas?

Definitivamente, não. Vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance pra que minhas filhas sejam livres para serem felizes do jeito que elas quiserem e que elas se tornem mulheres seguras e fortes.



Publicidade

Como ficou a relação com seus familiares, com quem você sempre foi muito ligado, agora que vai ser o novo papai do pedaço?

Meus pais e meu irmão estão flutuando. É uma energia muito forte. O mais legal foi contar quando descobrimos. A chegada de um novo membro na família provoca reações muito bonitas.



Já começou a reforma em casa para receber as crianças?

Em janeiro começa tudo.



Publicidade

E o enxoval? Já começaram a preparar?

Já. Aos pouquinhos vamos deixando tudo em ordem.

Publicidade

Que tipo de pais você e a Marcella pretendem ser?

Eu e Marcella estamos sempre comprometidos em desconstruir comportamentos e atitudes ultrapassadas que, infelizmente, estão enraizadas na cultura em que estamos inseridos. Queremos criar dois seres humanos conscientes, interessados na diversidade, na empatia, na sustentabilidade e determinados em construir uma sociedade mais justa e igualitária. Além dos mais legais e divertidos.

O que não tem perdão para Joaquim Lopes?

Hipocrisia.

Publicidade

O ano de 2021 vai ser mesmo um ano especial por causa do nascimento das suas filhas. Mas, o que você espera depois de um ano atípico como foi 2020?

Nada mais importante do que o nascimento delas. Mas espero também uma vacina e junto com ela um plano nacional de vacinação pra segurança de todos, especialmente daqueles que não podem ser vacinados. Pra mim, se tiver saúde, amor e trabalho eu estou bem!

Publicidade

Usa alguma cor especial na virada?

Geralmente uso branco. E procuro estar conectado com minha família e pessoas que eu amo.

Quem é Joaquim Lopes por trás dos holofotes?

Sou tudo o que fiz. Uma coleção das minhas experiências e aprendizados que me moldaram da forma que eu sou hoje. Tenho uma obstinação na vida: ser a cada dia melhor do que fui ontem. Aprender com os meus erros e me aproximar da melhor versão que posso atingir. Amanhã com certeza não serei o mesmo que hoje