Fernanda Barbosa e Marcelo de Carvalho Reprodução/Montagem

Por O Dia

A fila andou para o empresário e apresentador da Rede TV!. Marcelo de Carvalho está conhecendo melhor a ex-modelo e atual promoter da noite paulista Fernanda Barbosa. Os dois já estão juntos há quase dois meses e o affair engatou logo após o fim do relacionamento do ex de Luciana Gimenez com Simone Abdelnur, no início de outubro. Os dois não passaram o Natal juntos, já que Marcelo esteve presenta na ceia da mãe do seu filho Lorenzo, mas no Ano Novo, os novos pombinhos vão comemorar lado a lado.