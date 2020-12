Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 11:48 | Atualizado 27/12/2020 13:52

Uma festa de Réveillon para muitos convidados em plena pandemia virou o centro de uma polêmica. Polêmica que até atravessou as fronteiras do país. Desde que começaram os primeiros boatos sobre o evento de Neymar e seus inseparáveis parças em Mangaratiba, na Costa Verde, do Rio, o jogador recebeu críticas do mundo inteiro. Sim. Jornais internacionais questionaram como o jogador do Paris Saint-Germain 'comemora' a data se o Brasil ultrapassou a marca dos 190 mil mortos por conta do coronavírus?. E mais: como artistas famosos aceitaram fazer shows em uma festa que vai ter aglomeração?.