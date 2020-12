Larissa Manoela Reprodução

Larissa Manoela ficou entre os assuntos mais comentários do Twitter neste sábado (26) por conta de vários memes por causa do figurino usado na noite de Natal, um vestido rodado, que lhe rendeu comentários pesados sobre uma aparência mais velha do que os seus 19 anos. Na madrugada deste domingo, a atriz rebateu.

"Eu só vim comentar a tag #RBDisBack e de repente me deparo com meu nome nos trends junto com a tag, achei chique", ironizou. Em seguida disparou: "É meu cabelo, meu estilo, meu inglês. Olha, aproveito para dizer que meu aniversário está chegando, podem continuar falando e inclusive ir me dando parabéns", comentou a atriz que faz aniversário nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro.

Todo mundo falando que a Larissa Manoela ficou mais velha do dia para a noite:A/Oq eu imagino: pic.twitter.com/axkYkvwByE — Ichiro`| (@_oichiro) December 27, 2020

E a Larissa Manoela vulgo Maria Joaquina que está mais velha que eu?? Eu dei aula pra essa garota quando ela tinha 9 anos!! pic.twitter.com/WIsdVxytdQ — Professora Helena (@helenasinceraa) December 26, 2020

A cara da Larissa Manoela de velha de meia idade atriz gringa chique e rica e conservada pic.twitter.com/fMbA9CX6C7 — (@MachGixsx) December 26, 2020

Estava me sentindo velha mas olhei essa foto da Larissa Manoela e passou.

Ela tá parecendo minha mãe pic.twitter.com/XZJumFbJ8V — Thays (@thays_rcs) December 26, 2020

