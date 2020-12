Por O Dia

O ex-BBB Victor Hugo usou as redes sociais na madrugada deste domingo (27) para se pronunciar sobre a tentativa de viajar horas após receber alta por conta da Covid-19. O psicólogo chegou a ser internado na UTI de um hospital público de Maceió, em Alagoas, e alegou que já estava curado da doença."Fui orientado pela equipe médica que me acolheu nos últimos dias que eu já não apresentava mais nenhum sintoma de Covid-19, estando curado e por isso me deram alta. Me orientaram que eu deveria ir para casa, repousar. Meu voo estava marcado para à noite e, como ainda não me sentia totalmente bem disposto, principalmente dor nas pernas pela quantidade de dias que fiquei internado e devido à própria UTI, fiquei receoso quanto a viagem", começou ele no desabafo.O ex-BBB afirmou que tentou entrar em contato com o aeroporto, mas não teve sucesso. Ele decidiu ir até o local para remarcar a passagem ou embarcar. "Foi autorizado meu embarque. Recebei meu ticket, passei normalmente por todos os protocolos de segurança do aeroporto (...). A todo instante ressalto não tossi e fiz uso contínuo de máscara e álcool em gel", escreveu ele, apesar de aparecer sem máscara, no aeroporto, em fotos que circulam nas redes sociais."Percebi que as pessoas que se sentiram incomodadas com minha presença e pouco depois um agente solicitou que eu o acompanhasse novamente ao guichê. Me pediram para que eu apresentasse documentos para poder viajar. Eu não tinha conhecimento sobre a necessidade de tais documentos e, até então, em nenhum momento a companhia aérea me solicitou qualquer necessidade de documento", disse Victor, que estava com a alta hospitalar."Fiquei extremamente constrangido com a forma de condução da companhia visto que me coloquei à disposição (...). Minha preocupação é 100% com a minha saúde e de meus familiares, portanto tenho seguido em isolamento desde sexta-feira em hotel em Maceió. Local onde ficarei até data ainda não determinada. (...) Estou em um processo psicológico intenso devido aos últimos dias e por isso longe das redes sociais", completou o psicólogo maranhense.