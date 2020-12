Alexandre Correa Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 15:27 | Atualizado 27/12/2020 15:31

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, que luta contra um câncer de pescoço, voltou a ser internado no hospital Albert Einstein na capital paulista. Na noite do dia 25 de dezembro, o apresentador passou mal em casa, precisando ser hospitalizado às pressas. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Alexandre deu notícias sobre o seu estado de saúde neste domingo (27). “Boa tarde! Passando por aqui para informar que eu fui internado, mas já estou melhor! No dia 25 de dezembro eu passei mal e precisei ser hospitalizado. Eu sabia que essa reta final seria difícil”, contou o companheiro da apresentadora da Record.

"Graças a Deus eu estou sendo acompanhado pelos meus medicos@drdantesenrae@dr.andrey78, e por uma equipe maravilhosa do@hosp_einstein. Sou muito grato pela família que eu tenho!”, continuou. “Hoje quem está aqui no hospital me fazendo companhia e o meu irmao,@gutoghbc. Deus no comando! “Vamos que vamos”!!!! E se cuidem! Forte abraço!”, concluiu Alexandre Correa.

Publicidade

O empresário Alexandre Correa foi diagnosticado com câncer no pescoço após uma cirurgia para a retirada de um linfonódulo no pescoço em 17 de outubro. Após o procedimento, Correa foi informado que o nódulo, na verdade, era um tumor em metástase. Segundo ele, o tumor foi retirado inteiro, com sucesso, e ele teria que fazer sessões radioterapia e quimioterapia.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Correa (@alewin71)

Publicidade