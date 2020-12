Rafa Kalimann e Bruna Marquezine Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 15:46 | Atualizado 27/12/2020 15:51

Rafa Kalimann decidiu passar o Réveillon em uma ilha exclusiva e resolveu dividir o paraíso com mais três amigas e a influenciadora revelou quem eram as suas companheiras neste domingo (27) nos stories do Instagram: Manu Gavassi,Thelma Assis e Bruna Marquezine.



"Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza", revelou Rafa, que não revelou onde o quarteto está, mas mostrou a praia e a vista para o mar.

Rafa explicou que elas decidiram passar o Réveillon juntas porque viveram momentos especiais no reality show da Globo, e Bruna fez parte, já que torceu muito pelas três enquanto acompanhava o programa. "Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio!", brincou a namorada de Daniel Caon. "Será como na ilha de Lost, real", afirmou Thelma.



"A Bruna está até bronzeada", observou Kalimann. "Qual será a moda do cabelo que você vai lançar?", questionou ela. "Wild", respondeu Manu. "Meu boy está aqui, boy de Thelma Regina", disse a influencer. "Meu boy o universo está cuidando", brincou a cantora e atriz. "O meu também", completou Marquezine.