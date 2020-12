Gabi Martins e Tierry Reprodução

Publicado 27/12/2020 16:07

Mesmo sem assumir publicamente o namoro, Gabi Martins e Tierry já não escondem mais o clima de romance entre eles. Neste domingo (27), os dois viajaram para Morro de São Paulo, na Bahia, e a cantora publicou um vídeo do casal na sacada do quarto de uma pousada. No vídeo, ela brinca com o cantor Kevi Jonny, que está hospedado no quarto ao lado, perguntando se ele está solteiro e pedindo para candidatas se prontificarem.



O relacionamento da ex-BBB e do cantor começou marcado por polêmica porque Tierry foi acusado de trair Lorena com Gabi. Os cantores, no entanto, negaram e gravaram juntos a música 'Prints'. Vale lembrar de uma confusão na época envolvendo os boatos de romance entre os dois cantores. O vazamento de uma suposta conversa entre Lorena e Maíra, mãe de Gabi, onde a ex-mulher do cantor acusa a sister de um caso com Tierry quando era ainda casado.

















