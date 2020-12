Edmundo e os filhos Reprodução

Parece que a paz agora reina na relação de Edmundo com o seu primogênito, Alexandre Mortágua. O ex-jogador e comentarista publicou na rede social uma foto reunindo os quatro filhos um dia após o Natal. A imagem foi publicada neste domingo (27). "Dia 26 de dezembro, um dia inesquecível! Pela primeira vez eu consegui reunir meus quatro filhos, e que momento importante e especial para mim! Sou muito grato por ter essas preciosidades em minha vida, cheios de saúde! Que filhos incríveis, tão do bem ! Amo muito vocês, meus filhos! Dia eternizado em minha memória, sem dúvida!", escreveu o jogador na foto em que aparece ao lado de Edmundo Junior, Ana Carolina Sorrentino, Alexandre e da caçula, Catarina Souza.

Em setembro, Edmundo desabafou sobre a relação que tem com o filho mais velho Alexandre Mortágua, fruto de uma rápida relação com ex-modelo Christina Mortágua. "É muito ruim você se indispor com alguém, sem ser diretamente. Eu tive uma história muito rápida com a mãe do Alexandre (Christina Mortágua) em termos de afinidade e afetividade. Num momento em que minha carreira estava em ascensão. Depois que o Alexandre nasceu, eu joguei na Itália, no Japão, Belo Horizonte e Florianópolis e não consegui muito ver o crescimento dele. Não sou assim um pai maravilhoso para ele. Porque eu trabalho, viajo e gosto de fazer as minhas coisas. Mas sempre encontrei resistência. Eu o amo igual os meus outros filhos. Mas os outros filhos vem na minha casa no dia dos pais, no Natal, no meu aniversário, me mandam mensagens", disse Edmundo durante uma entrevista ao jornalista Felipeh Campos pelo IGTV. Pelo visto, agora, eles fizeram as pazes.



Em julho por causa da pandemia do coronavírus, Alexandre decidiu vender geleias para não ficar sem dinheiro. "Tempos difíceis para uma #gayfreela como eu. Eu amo cozinhar e os últimos meses foram bem ruins de trabalho (tipo quase nada). Ficar sem pagar as contas ainda não pode. Eu e minha parceira de vida resolvemos produzir algumas coisas gostosas que cozinhamos em casa no dia a dia", anunciou ele pelo seu perfil no Instagram. Na época, ele disse que não tinha muito contato com o pai em algumas entrevistas.