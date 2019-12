Ex-jornalista de economia do grupo Globo, Samy Dana está namorando Marina Mantega, filha do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. O casal se conheceu durante a participação de Samy na rádio Jovem Pan, onde Marina trabalha como repórter no programa 'Pânico'. Além de agora trabalharem juntos na rádio, eles ainda malham na mesma academia, a Bio Ritmo da Avenida Paulista. No último domingo, uma amiga da coluna viu Marina esperando por ele na entrada da academia. Assim que Samy saiu do elevador, ela pulou no pescoço dele e deu um beijão. Em seguida, eles malharam e depois foram embora juntos.