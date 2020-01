João Zoli marca em cima de ex-peoa na festa da mulher de Ludmilla

João Zoli, vice campeão da penúltima edição da 'Fazenda', esteve investindo firme em Hariany Almeida, a vice campeã da última edição do reality. Zoli marcou em cima durante a festa de Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, que aconteceu na semana passada. Apesar das investidas, ele saiu no zero a zero pois levou um chega pra lá de uma amiga de Hari que estava com ela de cão de guarda.