Paolla Oliveira curte show de Elymar Santos com novo affair

Parece que o romance entre Paolla Oliveira e o coacha Douglas Maluf, que esta coluna anunciou em primeira mão por aqui, está indo de vento em popa. Na noite desta sexta-feira (17), o casal foi visto curtindo junto o aniversário da empresária da atriz, Mariana Nogueira. Ao som de Elymar Santos, que comandou a pista de dança. Os dois dançaram juntos e conversaram bastante ao pé do ouvido. Ah, a DJ da festa, Lela Gomes, é a ex-enteada de Paolla, no caso, a filha do diretor Papinha.

Assista o vídeo do casal: