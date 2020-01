Daiana Nogueira teve que lavar muito chão para chegar a ser dona de seu próprio império. Com uma vida típica de um brasileiro pobre, a morena já foi Miss bumbum, trabalhou com Eliana no SBT e ganhou o concurso das mais belas pernas do SBT no programa do poderoso Silvio Santos.



Ex-bailarina do sambista Dudu Nobre, Daiana é ex-moradora da comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ela garante ter passando por um bom bocado para conseguir sobreviver. Morando atualmente em São Paulo com seu William, de 15 anos. Daiana ganha seu sustento com o sol. Ela montou seu império no Rio, a empresa ‘Rainha do Bronze’, que começou com bronzeamento na laje. Depois, a empresária conciliou os serviços da marquinha perfeita com sua clínica de estética. O espaço conta com profissionais de manicure, cabelereiro, esteticistas e a famosa laje onde todas as clientes tomam sol com os biquínis projetados em seus corpos. Os modelos dos biquínis feitos de fita isolante são as clientes que escolhem.



E buscando incentivar outras mulheres e expandir o mercado de bronzeamento com fita isolante, a empresária vai começar a ministrar cursos de bronzeamento natural e a jato, conhecido como bronze gelado ou neon. “Os dois trazem uma renda maravilhosa para quem tem disposição de trabalhar e tem força de vontade. Acredito trazer muitos benefícios à todas que querem aprender e trabalhar com suas mãos sem depender de ninguém”, afirma Daiana.