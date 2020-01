Globo não paga cachê ao grupo 'Camarote' do 'BBB20'

Muita gente se pergunta quanto a Globo teria pago de cachê para que os influenciadores do time 'Camarote' aceitassem se confinar no reality, afinal, enquanto estão dando pinta na casa mais vigiada do Brasil, eles deixam de ganhar dinheiro aqui fora com o fechamento de novos contratos de publicidade. Pois bem.

A coluna descobriu que não houve pagamento de cachê antecipado aos blogueiros que estão na 20ª edição do reality. Diferente do esquema da 'Fazenda' onde os participantes famosos recebem um cachê em torno de R$ 60 mil antes de entrar no reality, Bianca Andrade, Gabi Martins, Rafa Khalimann, Babu Santana, Pyong Lee, Lucas Chumbo, Mari Gonzalez, Manu Gavassi e Petrix Barbosa estão disputando de igual pra igual com os participantes do grupo 'Pipoca' no quesito financeiro. Só vai encher o bolso quem faturar o primeiro lugar e levar o R$ 1,5 milhão, ou quem faturar a segunda (R$ 150 mil) e terceira (R$ 50 mil) colocação que também oferecem uma remuneração.

A coluna deixa claro que estamos falando aqui de um cachê antecipado, não do salário (nada expressivo) que cada participante recebe por ter contrato de seis meses assinado com a emissora, contrato esse que pode se estender por mais seis meses caso o participante chegue até a final.